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Index-Performance im Blick 30.10.2026 20:04:05

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab

Der S&P 500 verliert am fünften Tag der Woche an Boden.

Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 2,33 Prozent leichter bei 7 540,33 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 64,179 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 1,04 Prozent tiefer bei 7 639,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 720,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 637,48 Punkte, das Tagestief hingegen 7 527,56 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 1,30 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 651,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 437,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6 822,34 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,94 Prozent nach oben. Bei 7 844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 316,91 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,42 Prozent auf 912,25 USD), Global Payments (+ 10,88 Prozent auf 95,05 USD), T-Mobile US (+ 6,59 Prozent auf 157,00 USD), CoStar Group (+ 6,15 Prozent auf 29,87 USD) und Tyler Technologies (+ 5,67 Prozent auf 395,13 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Intel (-30,87 Prozent auf 63,65 USD), Reddit (-30,49 Prozent auf 90,09 USD), Illumina (-18,89 Prozent auf 235,27 USD), Twilio A (-16,05 Prozent auf 203,08 USD) und Sandisk (-15,81 Prozent auf 1 119,77 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 58 939 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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