S&P 500
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|Index-Performance im Fokus
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19.11.2026 20:04:09
Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab
Um 20:02 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,52 Prozent leichter bei 7 212,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,871 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,931 Prozent auf 7 391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 323,63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 415,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 193,83 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 4,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 690,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 707,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 642,16 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,16 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 8,44 Prozent auf 109,24 USD), Palo Alto Networks (+ 5,83 Prozent auf 359,74 USD), Western Digital (+ 3,96 Prozent auf 299,60 USD), Expeditors International of Washington (+ 2,82 Prozent auf 194,21 USD) und Intel (+ 2,81 Prozent auf 56,21 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Williams-Sonoma (-14,41 Prozent auf 222,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-9,05 Prozent auf 482,14 USD), Robert Half (-6,16 Prozent auf 38,36 USD), Under Armour (-5,67 Prozent auf 4,58 USD) und Fiserv (-5,57 Prozent auf 57,11 USD).
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38 461 557 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,660 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|418,15
|-6,56%
|Apple Inc.
|319,50
|0,30%
|Everpure Inc Registered Shs -A-
|91,40
|-5,17%
|Expeditors International of Washington Inc.
|173,70
|-1,31%
|First Republic Bank
|0,00
|0,00%
|Fiserv Inc.
|51,90
|0,39%
|Intel Corp.
|48,93
|-3,93%
|Jack Henry & Associates Inc. (JHA)
|154,95
|0,06%
|NVIDIA Corp.
|127,96
|-3,86%
|Palo Alto Networks Inc
|320,60
|-2,73%
|Robert Half
|33,78
|-0,79%
|Under Armour Inc.
|4,07
|-0,37%
|Western Digital Corp.
|255,20
|-5,59%
|Western Union Company
|5,50
|-0,15%
|Williams-Sonoma Inc.
|198,55
|-10,88%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 163,44
|-0,17%
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