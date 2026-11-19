Um 20:02 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,52 Prozent leichter bei 7 212,38 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,871 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,931 Prozent auf 7 391,79 Punkte an der Kurstafel, nach 7 323,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 415,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 193,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 4,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 690,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 707,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6 642,16 Punkten gehandelt.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,16 Prozent zu. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 844,52 Punkten. 6 316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 8,44 Prozent auf 109,24 USD), Palo Alto Networks (+ 5,83 Prozent auf 359,74 USD), Western Digital (+ 3,96 Prozent auf 299,60 USD), Expeditors International of Washington (+ 2,82 Prozent auf 194,21 USD) und Intel (+ 2,81 Prozent auf 56,21 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Williams-Sonoma (-14,41 Prozent auf 222,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-9,05 Prozent auf 482,14 USD), Robert Half (-6,16 Prozent auf 38,36 USD), Under Armour (-5,67 Prozent auf 4,58 USD) und Fiserv (-5,57 Prozent auf 57,11 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38 461 557 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im S&P 500 mit 4,660 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at