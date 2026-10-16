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S&P 500-Performance im Blick 16.10.2026 20:03:36

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge

Der S&P 500 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 7 655,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,267 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,168 Prozent auf 7 757,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 651,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 756,84 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 2,02 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7 551,81 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 7 533,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 629,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,62 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3,61 Prozent auf 202,67 USD), Honeywell Aerospace (+ 3,52 Prozent auf 168,85 USD), Kinder Morgan (+ 3,50 Prozent auf 33,97 USD), APA (+ 3,43 Prozent auf 48,85 USD) und Nisource (+ 3,41 Prozent auf 42,66 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Twilio A (-12,45 Prozent auf 239,37 USD), Moderna (-10,43 Prozent auf 211,84 USD), Super Micro Computer (-9,38 Prozent auf 31,80 USD), Cerebras Systems (-9,36 Prozent auf 128,86 USD) und Datadog A (-8,27 Prozent auf 244,24 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 080 151 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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APA Corporation Registered Shs 43,69 4,10% APA Corporation Registered Shs
Cerebras Systems Inc 127,21 -10,52% Cerebras Systems Inc
Datadog Inc Registered Shs -A- 220,00 -7,37% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 181,36 4,19% Diamondback Energy Inc
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Honeywell Aerospace 149,22 2,37% Honeywell Aerospace
Kinder Morgan Inc (P) 30,40 4,07% Kinder Morgan Inc (P)
Moderna Inc 191,86 -8,51% Moderna Inc
Nisource Inc. 37,98 3,77% Nisource Inc.
NVIDIA Corp. 191,02 -1,43% NVIDIA Corp.
Seagate Technology 568,00 -7,49% Seagate Technology
Super Micro Computer Inc 28,10 -9,76% Super Micro Computer Inc
Twilio Inc (A) 217,10 -10,88% Twilio Inc (A)
Western Union Company 5,47 -1,30% Western Union Company

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S&P 500 7 659,44 -1,09%

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