Super Micro Computer Aktie
WKN DE: A40MRM / ISIN: US86800U3023
|S&P 500-Performance im Blick
|
16.10.2026 20:03:36
Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Abschläge
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 1,14 Prozent leichter bei 7 655,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 64,267 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,168 Prozent auf 7 757,09 Punkte an der Kurstafel, nach 7 744,06 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 7 651,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 756,84 Punkten erreichte.
S&P 500 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der S&P 500 bereits um 2,02 Prozent. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 7 551,81 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 7 533,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 629,07 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 11,62 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7 844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
Die Tops und Flops im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Diamondback Energy (+ 3,61 Prozent auf 202,67 USD), Honeywell Aerospace (+ 3,52 Prozent auf 168,85 USD), Kinder Morgan (+ 3,50 Prozent auf 33,97 USD), APA (+ 3,43 Prozent auf 48,85 USD) und Nisource (+ 3,41 Prozent auf 42,66 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Twilio A (-12,45 Prozent auf 239,37 USD), Moderna (-10,43 Prozent auf 211,84 USD), Super Micro Computer (-9,38 Prozent auf 31,80 USD), Cerebras Systems (-9,36 Prozent auf 128,86 USD) und Datadog A (-8,27 Prozent auf 244,24 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14 080 151 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|APA Corporation Registered Shs
|43,69
|4,10%
|Cerebras Systems Inc
|127,21
|-10,52%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|220,00
|-7,37%
|Diamondback Energy Inc
|181,36
|4,19%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Honeywell Aerospace
|149,22
|2,37%
|Kinder Morgan Inc (P)
|30,40
|4,07%
|Moderna Inc
|191,86
|-8,51%
|Nisource Inc.
|37,98
|3,77%
|NVIDIA Corp.
|191,02
|-1,43%
|Seagate Technology
|568,00
|-7,49%
|Super Micro Computer Inc
|28,10
|-9,76%
|Twilio Inc (A)
|217,10
|-10,88%
|Western Union Company
|5,47
|-1,30%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 659,44
|-1,09%
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