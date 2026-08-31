NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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NYSE-Handel im Blick 31.08.2026 18:00:57

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge

Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge

So bewegt sich der S&P 500 am Mittag.

Am Montag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,49 Prozent auf 7 673,62 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,056 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,255 Prozent schwächer bei 7 692,11 Punkten, nach 7 711,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 665,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 697,52 Einheiten.

S&P 500 auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 489,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 7 580,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6 460,26 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 4,62 Prozent auf 364,87 USD), Ulta Beauty (+ 4,22 Prozent auf 539,34 USD), Boston Scientific (+ 3,22 Prozent auf 48,35 USD), Deere (+ 3,20 Prozent auf 650,47 USD) und Moderna (+ 2,80 Prozent auf 141,86 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Edison International (-23,38 Prozent auf 53,77 USD), Howmet Aerospace (-7,64 Prozent auf 244,62 USD), Aon (-6,84 Prozent auf 331,09 USD), Take Two (-6,44 Prozent auf 220,23 USD) und Clorox (-4,27 Prozent auf 98,15 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 810 490 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,525 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aon PLC Registered Shs 297,30 -3,13% Aon PLC Registered Shs
Boston Scientific Corp. 41,28 2,57% Boston Scientific Corp.
Casey's General Stores Inc 645,60 -0,59% Casey's General Stores Inc
Clorox 84,46 -4,59% Clorox
Deere & Co. (John Deere) 561,20 3,24% Deere & Co. (John Deere)
Edison International 45,85 -23,99% Edison International
First Republic Bank 0,00 -70,00% First Republic Bank
Howmet Aerospace 213,50 -6,03% Howmet Aerospace
Moderna Inc 120,76 1,68% Moderna Inc
NVIDIA Corp. 189,08 0,48% NVIDIA Corp.
Take Two 189,40 -5,58% Take Two
Tesla 316,55 5,03% Tesla
Ulta Beauty Inc Registered Shs 444,70 -3,89% Ulta Beauty Inc Registered Shs
Western Union Company 6,12 -1,77% Western Union Company

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S&P 500 7 683,97 -0,36%

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