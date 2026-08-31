NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NYSE-Handel im Blick
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31.08.2026 18:00:57
Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge
Am Montag geht es im S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE um 0,49 Prozent auf 7 673,62 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,056 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,255 Prozent schwächer bei 7 692,11 Punkten, nach 7 711,76 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 665,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 697,52 Einheiten.
S&P 500 auf Jahressicht
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 489,72 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Wert von 7 580,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6 460,26 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,89 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 316,91 Punkten.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Tesla (+ 4,62 Prozent auf 364,87 USD), Ulta Beauty (+ 4,22 Prozent auf 539,34 USD), Boston Scientific (+ 3,22 Prozent auf 48,35 USD), Deere (+ 3,20 Prozent auf 650,47 USD) und Moderna (+ 2,80 Prozent auf 141,86 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Edison International (-23,38 Prozent auf 53,77 USD), Howmet Aerospace (-7,64 Prozent auf 244,62 USD), Aon (-6,84 Prozent auf 331,09 USD), Take Two (-6,44 Prozent auf 220,23 USD) und Clorox (-4,27 Prozent auf 98,15 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8 810 490 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,525 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aon PLC Registered Shs
|297,30
|-3,13%
|Boston Scientific Corp.
|41,28
|2,57%
|Casey's General Stores Inc
|645,60
|-0,59%
|Clorox
|84,46
|-4,59%
|Deere & Co. (John Deere)
|561,20
|3,24%
|Edison International
|45,85
|-23,99%
|First Republic Bank
|0,00
|-70,00%
|Howmet Aerospace
|213,50
|-6,03%
|Moderna Inc
|120,76
|1,68%
|NVIDIA Corp.
|189,08
|0,48%
|Take Two
|189,40
|-5,58%
|Tesla
|316,55
|5,03%
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|444,70
|-3,89%
|Western Union Company
|6,12
|-1,77%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 683,97
|-0,36%
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