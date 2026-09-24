Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Letztendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7 704,13 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63,848 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,517 Prozent auf 7 666,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7 706,03 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 719,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 662,57 Einheiten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 0,147 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7 652,86 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 7 358,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 637,97 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,33 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Everpure A (+ 11,15 Prozent auf 121,88 USD), Illumina (+ 7,25 Prozent auf 273,90 USD), Moderna (+ 6,98 Prozent auf 194,82 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,17 Prozent auf 294,44 USD) und Perrigo Company (+ 6,07 Prozent auf 14,68 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil NortonLifeLock (-12,05 Prozent auf 23,07 USD), MGM Resorts International (-10,99 Prozent auf 33,69 USD), Akamai (-6,78 Prozent auf 110,41 USD), Rollins (-6,43 Prozent auf 30,40 USD) und Xylem (-5,50 Prozent auf 102,66 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 22 004 406 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,845 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at