S&P 500
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14.09.2026 22:34:39
Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer
Am Montag stand der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,48 Prozent im Minus bei 7 619,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,596 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,676 Prozent auf 7 605,20 Punkte an der Kurstafel, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7 592,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 647,99 Einheiten.
S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief
Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 785,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7 431,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, stand der S&P 500 bei 6 584,29 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,10 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 13,09 Prozent auf 373,94 USD), Gartner (+ 9,73 Prozent auf 197,07 USD), Coinbase (+ 9,24 Prozent auf 191,45 USD), Fortinet (+ 9,04 Prozent auf 170,18 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corning (-13,70 Prozent auf 143,60 USD), Teradyne (-13,30 Prozent auf 329,20 USD), Coherent (-12,73 Prozent auf 266,50 USD), Hewlett Packard Enterprise (-10,76 Prozent auf 55,41 USD) und Skyworks Solutions (-10,29 Prozent auf 79,26 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 33 997 240 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,553 Bio. Euro.
KGV und Dividende der S&P 500-Aktien
Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 13,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|198,16
|7,98%
|Coherent Corp.
|230,70
|-12,08%
|Coinbase
|166,34
|10,16%
|Corning Inc.
|123,70
|-13,77%
|First Republic Bank
|0,00
|33,33%
|Fortinet Inc
|147,06
|9,14%
|Gartner Inc.
|170,15
|11,43%
|Hewlett Packard Enterprise Co.
|48,10
|-10,06%
|Medtronic PLC
|81,42
|3,80%
|NVIDIA Corp.
|182,80
|-3,00%
|Palo Alto Networks Inc
|323,90
|13,57%
|Skyworks Solutions Inc.
|68,66
|-9,56%
|Teradyne Inc.
|284,40
|-13,69%
|Western Union Company
|6,08
|1,81%
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