Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Montag stand der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,48 Prozent im Minus bei 7 619,98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,596 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,676 Prozent auf 7 605,20 Punkte an der Kurstafel, nach 7 656,98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7 592,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 7 647,99 Einheiten.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7 785,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der S&P 500 mit 7 431,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, stand der S&P 500 bei 6 584,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,10 Prozent. Bei 7 816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 13,09 Prozent auf 373,94 USD), Gartner (+ 9,73 Prozent auf 197,07 USD), Coinbase (+ 9,24 Prozent auf 191,45 USD), Fortinet (+ 9,04 Prozent auf 170,18 USD) und Autodesk (+ 7,78 Prozent auf 228,93 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Corning (-13,70 Prozent auf 143,60 USD), Teradyne (-13,30 Prozent auf 329,20 USD), Coherent (-12,73 Prozent auf 266,50 USD), Hewlett Packard Enterprise (-10,76 Prozent auf 55,41 USD) und Skyworks Solutions (-10,29 Prozent auf 79,26 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 33 997 240 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,553 Bio. Euro.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 13,24 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at