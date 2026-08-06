Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Heute legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 7 709,96 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,816 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,051 Prozent stärker bei 7 727,47 Punkten, nach 7 723,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7 742,85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 698,15 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 2,73 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7 537,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der S&P 500 7 365,12 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6 345,06 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,42 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7 793,68 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 316,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Motorola Solutions (+ 8,20 Prozent auf 474,07 USD), Parker Hannifin (+ 7,31 Prozent auf 1 069,80 USD), Leidos (+ 6,63 Prozent auf 135,26 USD), Fox (+ 6,07 Prozent auf 55,37 USD) und PTC (+ 5,90 Prozent auf 147,66 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Honeywell Aerospace (-23,16 Prozent auf 156,47 USD), AppLovin (-19,66 Prozent auf 335,67 USD), Datadog A (-19,03 Prozent auf 229,29 USD), Western Digital (-13,03 Prozent auf 451,52 USD) und Viatris (-7,71 Prozent auf 16,29 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 29 003 032 Aktien gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,442 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at