Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,06 Prozent leichter bei 52 519,06 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,698 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 52 924,86 Zählern und damit 0,708 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (52 552,97 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 51 986,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 610,97 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0,299 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2026, den Wert von 51 492,55 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 49 447,43 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 44 484,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,55 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 53 289,30 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 8,15 Prozent auf 365,34 USD), Merck (+ 2,18 Prozent auf 130,41 USD), Cisco (+ 1,92 Prozent auf 111,76 USD), Johnson Johnson (+ 1,68 Prozent auf 254,16 USD) und UnitedHealth (+ 1,62 Prozent auf 430,22 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-3,67 Prozent auf 211,01 USD), Microsoft (-2,20 Prozent auf 392,26 USD), Coca-Cola (-2,13 Prozent auf 83,11 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,89 Prozent auf 347,13 USD) und Goldman Sachs (-1,73 Prozent auf 1 076,46 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 17 906 791 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,491 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,79 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at