Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag

Am Dienstag notiert der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,91 Prozent leichter bei 51 944,36 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24,941 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,629 Prozent höher bei 52 750,88 Punkten, nach 52 421,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 336,61 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 875,65 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53 732,41 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 15.06.2026, den Wert von 51 671,03 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 45 883,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,36 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Chevron (+ 1,98 Prozent auf 216,37 USD), 3M (+ 1,72 Prozent auf 164,80 USD), NVIDIA (+ 0,65 Prozent auf 212,34 USD), Cisco (+ 0,63 Prozent auf 110,76 USD) und Procter Gamble (+ 0,44 Prozent auf 146,78 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Goldman Sachs (-2,89 Prozent auf 959,91 USD), Amazon (-1,73 Prozent auf 249,16 USD), Nike (-1,66 Prozent auf 36,44 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,63 Prozent auf 340,06 USD) und UnitedHealth (-1,62 Prozent auf 377,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 464 996 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,563 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at