Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 aktuell

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,33 Prozent schwächer bei 24 799,86 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,139 Prozent auf 25 167,86 Punkte an der Kurstafel, nach 25 132,94 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 193,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 751,07 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,18 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 17.11.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24 799,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 223,69 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 17.12.2024, bei 22 001,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 18,23 Prozent zu Buche. Bei 26 182,10 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Airbnb (+ 2,37 Prozent auf 135,14 USD), Adobe (+ 2,29 Prozent auf 355,85 USD), Zoom Communications (+ 2,15 Prozent auf 89,80 USD), Diamondback Energy (+ 2,03 Prozent auf 152,09 USD) und Paychex (+ 2,01 Prozent auf 117,54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Constellation Energy (-6,36 Prozent auf 342,36 USD), Broadcom (-5,10 Prozent auf 323,89 USD), Palantir (-4,85 Prozent auf 178,65 USD), ASML (-4,28 Prozent auf 1 029,99 USD) und Arm (-4,15 Prozent auf 116,07 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 123 122 Aktien gehandelt. Mit 3,657 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 5,93 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,49 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

