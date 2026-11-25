Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,89 Prozent schwächer bei 23 522,75 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 3,31 Prozent auf 22 948,48 Punkte an der Kurstafel, nach 23 733,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 22 632,40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 575,40 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,08 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25 955,34 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26 151,30 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Wert von 23 025,59 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,24 Prozent zu. Bei 27 722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 9,66 Prozent auf 0,36 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6,40 Prozent auf 9,98 USD), Pegasystems (+ 5,42 Prozent auf 30,72 USD), Infosys (+ 5,36 Prozent auf 13,16 USD) und Agilysys (+ 5,16 Prozent auf 119,45 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Donegal Group B (-20,69 Prozent auf 28,14 USD), Central Garden Pet (-9,09 Prozent auf 37,50 USD), Lam Research (-7,24 Prozent auf 181,95 USD), Century Casinos (-6,98 Prozent auf 0,25 USD) und Volvo (B) (-6,80 Prozent auf 29,24 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 47 353 903 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,637 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Century Aluminum-Aktie präsentiert mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 22,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at