Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag

Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,67 Prozent auf 47 385,77 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,501 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 47 771,43 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,51 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 185,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 47 711,26 Punkten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,031 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der Dow Jones auf 50 121,40 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, stand der Dow Jones bei 48 704,01 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 41 433,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,06 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,93 Prozent auf 189,89 USD), Cisco (+ 0,69 Prozent auf 78,24 USD), UnitedHealth (+ 0,52 Prozent auf 283,82 USD), Amgen (+ 0,50 Prozent auf 377,29 USD) und NVIDIA (+ 0,46 Prozent auf 185,62 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Sherwin-Williams (-2,07 Prozent auf 323,50 USD), Goldman Sachs (-2,03 Prozent auf 816,90 USD), Home Depot (-1,85 Prozent auf 302,85 EUR), Procter Gamble (-1,74 Prozent auf 153,30 USD) und Visa (-1,52 Prozent auf 309,64 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 604 130 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,865 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at