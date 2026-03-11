Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Dow Jones-Entwicklung
|
11.03.2026 18:02:22
Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag
Am Mittwoch fällt der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE um 0,67 Prozent auf 47 385,77 Punkte zurück. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,501 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,136 Prozent auf 47 771,43 Punkte an der Kurstafel, nach 47 706,51 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47 185,89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 47 711,26 Punkten.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,031 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wurde der Dow Jones auf 50 121,40 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, stand der Dow Jones bei 48 704,01 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 41 433,48 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,06 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 46 615,52 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Dow Jones-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,93 Prozent auf 189,89 USD), Cisco (+ 0,69 Prozent auf 78,24 USD), UnitedHealth (+ 0,52 Prozent auf 283,82 USD), Amgen (+ 0,50 Prozent auf 377,29 USD) und NVIDIA (+ 0,46 Prozent auf 185,62 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Sherwin-Williams (-2,07 Prozent auf 323,50 USD), Goldman Sachs (-2,03 Prozent auf 816,90 USD), Home Depot (-1,85 Prozent auf 302,85 EUR), Procter Gamble (-1,74 Prozent auf 153,30 USD) und Visa (-1,52 Prozent auf 309,64 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 13 604 130 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,865 Bio. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,33 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Home Depot
|
18:02
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
16:03
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
10.03.26
|Börse New York: Dow Jones beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
10.03.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Handel in New York: Dow Jones schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|325,85
|1,04%
|Chevron Corp.
|163,96
|2,16%
|Cisco Inc.
|67,69
|1,18%
|Goldman Sachs
|709,10
|-1,21%
|Home Depot
|303,55
|-1,22%
|NVIDIA Corp.
|160,28
|0,70%
|Procter & Gamble Co.
|132,38
|-1,40%
|Sherwin-Williams Co.
|279,60
|-1,55%
|UnitedHealth Inc.
|245,15
|0,88%
|Verizon Inc.
|43,52
|-0,26%
|Visa Inc.
|267,65
|-1,14%
|Walt Disney
|87,23
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|47 418,88
|-0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.