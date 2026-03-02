Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Um 20:02 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent auf 24 934,36 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1,44 Prozent auf 24 599,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24 960,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 24 575,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 035,59 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 25 738,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 555,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, stand der NASDAQ 100 bei 20 884,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 1,08 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 387,47 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6,22 Prozent auf 137,55 USD), Palantir (+ 5,90 Prozent auf 145,29 USD), Axon Enterprise (+ 5,58 Prozent auf 572,68 USD), Intuit (+ 4,10 Prozent auf 425,79 USD) und Enphase Energy (+ 3,83 Prozent auf 43,89 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Dollar Tree (-4,21 Prozent auf 121,15 USD), Monster Beverage (-3,83 Prozent auf 82,03 USD), lululemon athletica (-3,60 Prozent auf 178,50 USD), IDEXX Laboratories (-3,26 Prozent auf 635,34 USD) und Arm (-3,05 Prozent auf 123,56 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 290 176 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,678 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at