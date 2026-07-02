Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter.

Am Donnerstag sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 2,28 Prozent auf 29 128,26 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,102 Prozent tiefer bei 29 778,70 Punkten, nach 29 809,13 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 087,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 30 044,50 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,621 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 30 660,60 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 24 045,53 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 02.07.2025, bei 22 641,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,56 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 14,30 Prozent auf 99,36 USD), Palantir (+ 12,18 Prozent auf 130,88 USD), Workday (+ 10,55) Prozent auf 135,33 USD), Netflix (+ 9,61 Prozent auf 78,27 USD) und Automatic Data Processing (+ 8,28 Prozent auf 242,49 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil CrowdStrike (-74,67 Prozent auf 193,33 USD), Nebius (-24,71 Prozent auf 207,92 USD), Teradyne (-24,60 Prozent auf 364,81 USD), Sandisk (-24,34 Prozent auf 1 720,20 USD) und KLA (-23,70 Prozent auf 230,19 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 874 549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at