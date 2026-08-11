Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|S&P 500-Entwicklung
|
11.08.2026 18:01:15
Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell
Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 7 741,57 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,741 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7 769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 767,51 Punkte, das Tagestief hingegen 7 740,88 Zähler.
S&P 500-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7 575,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 412,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 373,45 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 793,68 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Teradyne (+ 4,06 Prozent auf 379,91 USD), Tractor Supply (+ 3,70 Prozent auf 35,90 USD), KLA (+ 3,62 Prozent auf 199,72 USD), Marathon Petroleum (+ 3,57 Prozent auf 331,76 USD) und Eaton (+ 3,47 Prozent auf 460,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Monster Beverage (-50,31 Prozent auf 45,43 USD), Under Armour (-7,75 Prozent auf 5,42 USD), Under Armour (-6,69 Prozent auf 5,30 USD), Ferguson Enterprises (-4,16 Prozent auf 252,80 USD) und AppLovin (-4,15 Prozent auf 324,92 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 121 932 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,13 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intel Corp.
|
16:03
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
11.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|15:52
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:52
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15:52
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|271,20
|-1,76%
|Eaton Corporation Public Limited Company
|402,10
|1,28%
|Ferguson Enterprises Inc Registered Shs
|214,00
|-1,61%
|First Republic Bank
|0,00
|-33,33%
|Intel Corp.
|87,42
|3,96%
|KLA
|180,44
|4,23%
|Marathon Petroleum Corporation
|294,70
|1,83%
|Monster Beverage Corp
|39,45
|-0,05%
|NVIDIA Corp.
|193,84
|2,75%
|Qorvo Inc
|83,50
|-0,22%
|Teradyne Inc.
|352,70
|8,21%
|Tractor Supply Co.
|30,84
|1,03%
|Under Armour Inc When Issued
|4,46
|-1,46%
|Under Armour Inc.
|4,56
|-2,25%
|Western Union Company
|6,00
|-1,38%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 744,97
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX nach neuem Rekord schwächer -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit einem Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu Verlusten. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.