Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
S&P 500-Entwicklung 11.08.2026 18:01:15

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell

Der Handel in New York verläuft am zweiten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Um 17:58 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 7 741,57 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62,741 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,213 Prozent auf 7 769,65 Punkte an der Kurstafel, nach 7 753,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 767,51 Punkte, das Tagestief hingegen 7 740,88 Zähler.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7 575,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7 412,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6 373,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,88 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7 793,68 Punkte. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Teradyne (+ 4,06 Prozent auf 379,91 USD), Tractor Supply (+ 3,70 Prozent auf 35,90 USD), KLA (+ 3,62 Prozent auf 199,72 USD), Marathon Petroleum (+ 3,57 Prozent auf 331,76 USD) und Eaton (+ 3,47 Prozent auf 460,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Monster Beverage (-50,31 Prozent auf 45,43 USD), Under Armour (-7,75 Prozent auf 5,42 USD), Under Armour (-6,69 Prozent auf 5,30 USD), Ferguson Enterprises (-4,16 Prozent auf 252,80 USD) und AppLovin (-4,15 Prozent auf 324,92 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 121 932 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,13 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
S&P 500-Kurs in Realtime
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.

mehr Analysen
15:52 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 271,20 -1,76% AppLovin Corp
Eaton Corporation Public Limited Company 402,10 1,28% Eaton Corporation Public Limited Company
Ferguson Enterprises Inc Registered Shs 214,00 -1,61% Ferguson Enterprises Inc Registered Shs
First Republic Bank 0,00 -33,33% First Republic Bank
Intel Corp. 87,42 3,96% Intel Corp.
KLA 180,44 4,23% KLA
Marathon Petroleum Corporation 294,70 1,83% Marathon Petroleum Corporation
Monster Beverage Corp 39,45 -0,05% Monster Beverage Corp
NVIDIA Corp. 193,84 2,75% NVIDIA Corp.
Qorvo Inc 83,50 -0,22% Qorvo Inc
Teradyne Inc. 352,70 8,21% Teradyne Inc.
Tractor Supply Co. 30,84 1,03% Tractor Supply Co.
Under Armour Inc When Issued 4,46 -1,46% Under Armour Inc When Issued
Under Armour Inc. 4,56 -2,25% Under Armour Inc.
Western Union Company 6,00 -1,38% Western Union Company

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 7 744,97 0,22%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX nach neuem Rekord schwächer -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit einem Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu Verlusten. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen