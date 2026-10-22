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Index-Performance im Fokus 22.10.2026 18:01:26

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags

Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags

Der S&P 500 gibt aktuell nach.

Um 17:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1,09 Prozent auf 7 672,54 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64,023 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,872 Prozent auf 7 689,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7 757,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 646,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7 702,94 Punkten.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0,392 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7 764,64 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Stand von 7 498,96 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 6 699,40 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,87 Prozent zu. Bei 7 844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6 316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Allegion (+ 9,76 Prozent auf 174,52 USD), CoStar Group (+ 7,98 Prozent auf 35,53 USD), Lennar (+ 7,09 Prozent auf 83,21 USD), Roper Technolgies (+ 6,92 Prozent auf 425,07 USD) und Nasdaq (+ 6,68 Prozent auf 102,54 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Coherent (-12,40 Prozent auf 208,08 USD), Lam Research (-10,43 Prozent auf 233,60 USD), Flex (-10,35 Prozent auf 77,32 USD), Teradyne (-9,91 Prozent auf 311,25 USD) und Lumentum (-9,79 Prozent auf 767,39 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 961 610 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,642 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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