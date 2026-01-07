Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch sinkt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,47 Prozent auf 49 230,79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,170 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,960 Prozent auf 48 987,36 Punkte an der Kurstafel, nach 49 462,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 164,60 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 621,43 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,56 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 954,99 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46 602,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 528,36 Punkten.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2,84 Prozent auf 339,55 USD), Microsoft (+ 2,14 Prozent auf 488,75 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 302,55 EUR), Salesforce (+ 1,78 Prozent auf 267,57 USD) und Amazon (+ 1,75 Prozent auf 245,14 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Caterpillar (-3,50 Prozent auf 601,31 USD), Honeywell (-2,47 Prozent auf 199,87 USD), UnitedHealth (-2,45 Prozent auf 340,43 USD), Nike (-2,45 Prozent auf 63,75 USD) und JPMorgan Chase (-2,39 Prozent auf 326,60 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 670 306 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,912 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,43 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at