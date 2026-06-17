Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag

Beim Dow Jones stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent schwächer bei 51 995,89 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,121 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,552 Prozent auf 51 712,63 Punkte an der Kurstafel, nach 51 999,67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 281,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 937,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1,23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 526,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46 993,26 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 42 215,80 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,47 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 52 281,19 Punkten. 45 057,28 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 2,53 Prozent auf 1 118,24 USD), Caterpillar (+ 2,11 Prozent auf 965,40 USD), JPMorgan Chase (+ 1,56 Prozent auf 336,31 USD), Honeywell (+ 1,49 Prozent auf 232,91 USD) und American Express (+ 1,20 Prozent auf 344,83 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Verizon (-2,66 Prozent auf 45,49 USD), Amazon (-2,38 Prozent auf 240,15 USD), Walmart (-2,15 Prozent auf 118,43 USD), Microsoft (-2,15 Prozent auf 385,38 USD) und Salesforce (-2,07 Prozent auf 158,36 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10 091 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,429 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,44 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at