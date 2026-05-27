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Index-Performance 27.05.2026 18:00:36

Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Um 17:58 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent auf 26 572,35 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,147 Prozent fester bei 26 695,44 Punkten, nach 26 656,18 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 26 538,31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26 715,31 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,068 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 24 887,10 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.02.2026, einen Wert von 22 668,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 199,16 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 14,36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 26 725,29 Punkten. 20 690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit ADTRAN (+ 14,07 Prozent auf 15,56 EUR), American Woodmark (+ 10,10 Prozent auf 46,87 USD), Ultralife Batteries (+ 9,04 Prozent auf 7,48 USD), Lifetime Brands (+ 8,21 Prozent auf 9,49 USD) und Astro-Med (+ 8,08 Prozent auf 15,25 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Donegal Group B (-11,70 Prozent auf 16,15 USD), AXT (-9,32 Prozent auf 120,24 USD), QUALCOMM (-8,90 Prozent auf 226,67 USD), TTM Technologies (-7,64 Prozent auf 181,90 USD) und Innodata (-7,30 Prozent auf 88,91 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 478 561 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,474 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 12,85 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

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