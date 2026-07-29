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WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

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CAC 40-Entwicklung 29.07.2026 15:58:32

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Minus

Der CAC 40 bewegt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,58 Prozent auf 8 410,05 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,404 Prozent auf 8 492,97 Punkte an der Kurstafel, nach 8 458,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 379,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 502,48 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0,387 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 8 367,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 072,13 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 29.07.2025, bei 7 857,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,62 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 424 438 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,179 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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