Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone
Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent auf 8 156,35 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,443 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,466 Prozent fester bei 8 219,26 Punkten, nach 8 181,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 129,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 234,50 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 195,21 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 03.11.2025, mit 8 109,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der CAC 40 auf 7 854,92 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,474 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 92 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,476 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
