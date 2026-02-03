LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 03.02.2026 15:59:11

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone

Der CAC 40 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,30 Prozent auf 8 156,35 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,443 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,466 Prozent fester bei 8 219,26 Punkten, nach 8 181,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 129,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 234,50 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, notierte der CAC 40 bei 8 195,21 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 03.11.2025, mit 8 109,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der CAC 40 auf 7 854,92 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,474 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 92 882 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 271,476 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Stellantis

mehr Nachrichten