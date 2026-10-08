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CAC 40-Performance im Fokus 08.10.2026 09:28:45

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der CAC 40 setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,98 Prozent tiefer bei 7 693,11 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,718 Prozent tiefer bei 7 713,39 Punkten, nach 7 769,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 7 719,64 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 692,57 Punkten verzeichnete.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,97 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 8 317,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 252,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8 060,13 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 6,13 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 12 655 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 198,475 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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