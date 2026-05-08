Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der CAC 40 kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,89 Prozent auf 8 129,44 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,432 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,733 Prozent tiefer bei 8 141,94 Punkten, nach 8 202,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 141,94 Punkte, das Tagestief hingegen 8 124,65 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,090 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 263,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 8 273,84 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 08.05.2025, einen Stand von 7 694,44 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,803 Prozent nach unten. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30 157 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 234,400 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at