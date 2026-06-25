Zurückhaltung in Paris: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten

Am Donnerstag fällt der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext um 0,03 Prozent auf 8 383,39 Punkte zurück. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,445 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,040 Prozent fester bei 8 388,82 Punkten, nach 8 385,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 374,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 393,32 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,601 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.05.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 258,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7 846,55 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, bei 7 558,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,30 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 24 429 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 238,741 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die SRTeleperformance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at