Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück

Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,97 Prozent auf 8 350,21 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,252 Prozent leichter bei 8 410,36 Punkten, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 342,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 421,10 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,994 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 8 173,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 769,31 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 7 557,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 644 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,331 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at