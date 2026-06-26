Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|Euronext-Handel im Blick
|
26.06.2026 15:58:58
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück
Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,97 Prozent auf 8 350,21 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,462 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,252 Prozent leichter bei 8 410,36 Punkten, nach 8 431,61 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 342,62 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 421,10 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,994 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 8 173,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 769,31 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 26.06.2025, einen Stand von 7 557,31 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 644 156 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,331 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
26.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
26.06.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
26.06.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
25.06.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
25.06.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 mittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|26.06.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.05.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|191,10
|-1,75%
|Alstom S.A.
|15,31
|-1,64%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|494,05
|0,25%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|51,44
|1,58%
|Stellantis
|5,00
|-1,32%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 384,87
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.