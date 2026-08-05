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Euronext-Handel im Blick 05.08.2026 12:26:30

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt am Mittwochmittag zurück

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt am Mittwochmittag zurück

Der CAC 40 zeigt sich am Mittwochmittag kaum verändert.

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,07 Prozent auf 8 660,32 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,516 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,204 Prozent fester bei 8 684,27 Punkten, nach 8 666,63 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 660,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 693,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 062,31 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 7 621,04 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 693,89 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 105 040 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,503 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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