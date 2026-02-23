Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40-Performance im Fokus 23.02.2026 17:58:53

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende zurück

Der CAC 40 verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Der CAC 40 fiel im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,22 Prozent auf 8 497,17 Punkte zurück. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,551 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,225 Prozent tiefer bei 8 496,34 Punkten in den Handel, nach 8 515,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 532,95 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 485,23 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.01.2026, wurde der CAC 40 mit 8 143,05 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 982,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, einen Wert von 8 154,51 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,68 Prozent aufwärts. Bei 8 532,95 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 316 040 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,348 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 8,57 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie zu erwarten.

