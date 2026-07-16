Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt mittags nach

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,64 Prozent leichter bei 8 328,77 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,019 Prozent tiefer bei 8 380,84 Punkten in den Handel, nach 8 382,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 324,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 380,84 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,266 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 447,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.04.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 262,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 722,09 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,63 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 68 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 238,371 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die SRTeleperformance-Aktie weist mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at