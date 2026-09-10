Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|CAC 40-Marktbericht
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10.09.2026 15:58:56
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt nachmittags nach
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 8 138,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,159 Prozent höher bei 8 169,65 Punkten in den Handel, nach 8 156,67 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 115,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 190,08 Zähler.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, stand der CAC 40 noch bei 8 726,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 161,83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 761,32 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,691 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 537 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,817 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie weist mit 4,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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