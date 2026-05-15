Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Ende des Freitagshandels nach

Der CAC 40 sank im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 1,61 Prozent auf 7 952,55 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,344 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,980 Prozent auf 8 003,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 082,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 942,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 043,57 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,45 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 15.04.2026, den Stand von 8 274,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der CAC 40 bei 8 311,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 853,47 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,96 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 404 658 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 223,669 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,36 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at