Euronext-Handel im Fokus 13.02.2026 17:58:40

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsende nach

Der CAC 40 bewegte sich am Freitagabend im Minus.

Zum Handelsschluss fiel der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,35 Prozent auf 8 311,74 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,491 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,300 Prozent schwächer bei 8 315,50 Punkten, nach 8 340,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 331,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 275,04 Punkten.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche legte der CAC 40 bereits um 0,204 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 347,20 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 8 232,49 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 13.02.2025, einen Wert von 8 164,11 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 1,42 Prozent zu Buche. Bei 8 437,35 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 546 383 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 260,655 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie weist mit 1,87 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

