Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Marktbericht
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09.09.2026 17:58:52
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus
Am Mittwoch bewegte sich der CAC 40 via Euronext schlussendlich 1,94 Prozent leichter bei 8 156,67 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,718 Prozent tiefer bei 8 258,24 Punkten in den Handel, nach 8 317,98 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 141,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 277,24 Zähler.
CAC 40 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 203,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 749,39 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,470 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 446 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212,105 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Die Renault-Aktie weist mit 4,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Airbus Buy
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|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,18
|0,24%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|409,50
|-0,51%
|Pernod Ricard S.A.
|60,26
|0,63%
|Renault S.A.
|29,14
|0,28%
|Stellantis
|4,53
|-0,35%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 156,67
|-1,94%