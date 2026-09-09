Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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CAC 40-Marktbericht 09.09.2026 17:58:52

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Der CAC 40 erlitt zum Handelsende Verluste.

Am Mittwoch bewegte sich der CAC 40 via Euronext schlussendlich 1,94 Prozent leichter bei 8 156,67 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,718 Prozent tiefer bei 8 258,24 Punkten in den Handel, nach 8 317,98 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 141,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 277,24 Zähler.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 1,40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 203,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 749,39 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,470 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 446 308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 212,105 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie weist mit 4,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,18 0,24% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 409,50 -0,51% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Pernod Ricard S.A. 60,26 0,63% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 29,14 0,28% Renault S.A.
Stellantis 4,53 -0,35% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 156,67 -1,94%

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