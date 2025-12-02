Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|Index-Performance im Fokus
|
02.12.2025 09:29:51
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus
Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,10 Prozent auf 8 088,50 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,151 Prozent tiefer bei 8 084,77 Punkten in den Handel, nach 8 097,00 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 092,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 082,74 Einheiten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 121,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 654,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der CAC 40 mit 7 236,89 Punkten gehandelt.
Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,40 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 22 573 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,700 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
