Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 02.12.2025 09:29:51

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,10 Prozent auf 8 088,50 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,464 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,151 Prozent tiefer bei 8 084,77 Punkten in den Handel, nach 8 097,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 092,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 082,74 Einheiten.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 121,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 654,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der CAC 40 mit 7 236,89 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 9,40 Prozent. Bei 8 314,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 22 573 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 313,700 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,21 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten