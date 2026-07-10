Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter

Der CAC 40 zeigt sich am Nachmittag wenig verändert.

Am Freitag fällt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,06 Prozent auf 8 321,74 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,418 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,031 Prozent leichter bei 8 324,07 Punkten in den Handel, nach 8 326,62 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 350,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 315,63 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 2,33 Prozent nach. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 10.06.2026, bei 8 161,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 259,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 902,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,54 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 472 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,333 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at