Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance im Fokus
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11.08.2026 17:58:43
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer
Schlussendlich ging der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 8 714,94 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 698,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 749,47 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 338,97 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 7 698,52 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.
Die teuersten CAC 40-Konzerne
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 728 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,109 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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