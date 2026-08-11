Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer

Kaum bewegt zeigte sich der CAC 40 am Dienstag.

Schlussendlich ging der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 8 714,94 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 698,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 749,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 338,97 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 7 698,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 728 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,109 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at