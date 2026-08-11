Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Fokus 11.08.2026 17:58:43

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich letztendlich schwächer

Kaum bewegt zeigte sich der CAC 40 am Dienstag.

Schlussendlich ging der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 8 714,94 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 8 726,39 Punkte an der Kurstafel, nach 8 726,03 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 698,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 749,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 338,97 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, bei 8 056,38 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.08.2025, mit 7 698,52 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten registriert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 728 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 236,109 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Nachrichten

Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)

mehr Analysen