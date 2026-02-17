Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
|CAC 40-Marktbericht
|
17.02.2026 12:27:35
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 8 306,40 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,488 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,067 Prozent leichter bei 8 310,89 Punkten, nach 8 316,50 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 337,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 302,89 Zählern.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 258,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 119,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 189,13 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,36 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 437,35 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 104 352 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 257,279 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 im Aufwind (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.02.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.02.26
|Montagshandel in Paris: CAC 40 liegt im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)