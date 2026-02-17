Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent tiefer bei 8 306,40 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,488 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,067 Prozent leichter bei 8 310,89 Punkten, nach 8 316,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 337,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 302,89 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 258,94 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 17.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 119,02 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 189,13 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,36 Prozent. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 437,35 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 104 352 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 257,279 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,61 Prozent die höchste Dividendenrendite.

