Zurückhaltung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Der CAC 40 ging im Minus aus dem Handelstag.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,80 Prozent tiefer bei 7 834,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,624 Prozent auf 7 847,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 897,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 866,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 796,58 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 278,77 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, lag der CAC 40 bei 8 508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 081,54 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,41 Prozent. Bei 8 755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 317 416 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 198,024 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,05 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at