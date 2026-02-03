Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schließt im Minus

Der CAC 40 schloss nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 8 179,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,443 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,466 Prozent stärker bei 8 219,26 Punkten, nach 8 181,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 234,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 129,33 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 195,21 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 8 109,79 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 03.02.2025, mit 7 854,92 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,192 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 194 531 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,476 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 7,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at