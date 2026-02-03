SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40 im Blick
|
03.02.2026 17:59:22
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schließt im Minus
Der CAC 40 schloss nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 8 179,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,443 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,466 Prozent stärker bei 8 219,26 Punkten, nach 8 181,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 234,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 129,33 Punkten erreichte.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 195,21 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 8 109,79 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 03.02.2025, mit 7 854,92 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 0,192 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 396,72 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Zähler.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 194 531 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 271,476 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Mit 7,88 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
04.02.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 am Mittag fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|CAC 40-Titel SRTeleperformance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SRTeleperformance-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Dienstagmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SA
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|188,46
|0,21%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|533,00
|-0,11%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|53,12
|0,04%
|Stellantis
|8,69
|0,18%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 262,16
|1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.