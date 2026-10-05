L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
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05.10.2026 15:58:42
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt nachmittags
Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,09 Prozent tiefer bei 7 811,48 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,624 Prozent leichter bei 7 847,91 Punkten, nach 7 897,19 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 866,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 806,91 Punkten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 8 508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 8 081,54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 186 385 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 198,024 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus
Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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