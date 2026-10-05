L'Oréal Aktie

L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 05.10.2026 15:58:42

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt nachmittags

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt nachmittags

Der CAC 40 fällt am Montagnachmittag.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,09 Prozent tiefer bei 7 811,48 Punkten. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,624 Prozent leichter bei 7 847,91 Punkten, nach 7 897,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 866,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 806,91 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 8 278,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 8 508,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 8 081,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 4,68 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 186 385 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 198,024 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

mehr Analysen
30.09.26 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 188,88 -0,31% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 372,80 -0,24% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 58,28 -1,19% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 25,27 1,28% Renault S.A.
Stellantis 3,99 2,37% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 834,10 -0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen