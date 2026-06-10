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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Marktbericht 10.06.2026 15:58:32

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächer

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächer

Der CAC 40 bewegt sich am dritten Tag der Woche kaum.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 8 201,06 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,239 Prozent stärker bei 8 223,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 203,43 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 113,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 240,63 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,831 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 057,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 804,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,071 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 176 792 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 238,579 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,27 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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