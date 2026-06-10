Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Marktbericht
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10.06.2026 15:58:32
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächer
Um 15:42 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,03 Prozent schwächer bei 8 201,06 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,413 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,239 Prozent stärker bei 8 223,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 203,43 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 113,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 240,63 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 0,831 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 057,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 804,33 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,071 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 176 792 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 238,579 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,27 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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