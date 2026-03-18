Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Index im Blick
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18.03.2026 15:59:25
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert
Am Mittwoch tendiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,28 Prozent schwächer bei 7 952,29 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,349 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,432 Prozent auf 8 008,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 974,49 Punkten am Vortag.
Bei 8 066,62 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 949,04 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang Gewinne von 0,395 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 429,03 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 8 150,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 114,57 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,96 Prozent zu Buche. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 768,11 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 204 933 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 234,421 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,16 erwartet. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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