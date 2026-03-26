Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert am Nachmittag

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,25 Prozent schwächer bei 7 826,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,277 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,647 Prozent tiefer bei 7 795,78 Punkten, nach 7 846,55 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 843,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 756,17 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 3,77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 620,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, mit 8 103,58 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.03.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 030,68 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,50 Prozent. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 214 534 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 229,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at