Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Kursverlauf
|
19.01.2026 17:59:09
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Handelsende
Am Montag gab der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 1,78 Prozent auf 8 112,02 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,501 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,62 Prozent auf 8 125,51 Punkte an der Kurstafel, nach 8 258,94 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 165,46 Punkte, das Tagestief hingegen 8 092,05 Zähler.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 151,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8 174,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 7 709,75 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent. Bei 8 396,72 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 092,05 Zählern erreicht.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 280 696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 300,718 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,19 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
