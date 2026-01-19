Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter

Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40-Marktbericht 19.01.2026 15:58:43

Der CAC 40 zeigt sich heute schwächer.

Am Montag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,66 Prozent leichter bei 8 121,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,501 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,62 Prozent auf 8 125,51 Punkte an der Kurstafel, nach 8 258,94 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 165,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 114,77 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 19.12.2025, lag der CAC 40 noch bei 8 151,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 8 174,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 709,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,896 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 8 113,34 Zählern.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 176 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 300,718 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SRTeleperformance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

