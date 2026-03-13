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CAC 40-Performance im Fokus 13.03.2026 15:58:56

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer

Wenig Veränderung ist heute in Paris zu beobachten.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,20 Prozent leichter bei 7 968,13 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,386 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,960 Prozent schwächer bei 7 907,82 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 984,44 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 872,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 016,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 2,03 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8 311,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, stand der CAC 40 bei 8 068,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 938,21 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,77 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 768,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 156 131 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 245,714 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Worldline SA-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,02 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

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