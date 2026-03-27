SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40 im Blick
|
27.03.2026 17:58:57
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer
Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,87 Prozent schwächer bei 7 701,95 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,307 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,066 Prozent höher bei 7 774,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 769,31 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 785,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 677,32 Punkten lag.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,12 Prozent nach oben. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 27.02.2026, einen Wert von 8 580,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 8 103,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 990,11 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 364 513 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,496 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
27.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
27.03.26
|Euronext-Handel CAC 40 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.03.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.03.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel in Paris: So performt der CAC 40 aktuell (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)