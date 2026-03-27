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WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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CAC 40 im Blick 27.03.2026 17:58:57

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der CAC 40 verlor heute an Wert.

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,87 Prozent schwächer bei 7 701,95 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,307 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,066 Prozent höher bei 7 774,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 769,31 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 7 785,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 677,32 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 2,12 Prozent nach oben. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 27.02.2026, einen Wert von 8 580,75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 8 103,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 990,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,02 Prozent abwärts. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 364 513 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,496 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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