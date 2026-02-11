Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40 im Blick
|
11.02.2026 17:59:39
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben
Am Mittwoch ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 8 313,24 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,197 Prozent fester bei 8 344,25 Punkten, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 358,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 277,96 Punkten lag.
Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40
Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,222 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 8 156,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 028,90 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Punkte.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 753 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,74
|1,20%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|517,50
|-1,47%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|52,42
|4,55%
|Stellantis
|6,55
|-1,46%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 311,74
|-0,35%
