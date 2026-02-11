Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40 im Blick 11.02.2026 17:59:39

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Am Abend hielten sich die Anleger in Paris zurück.

Am Mittwoch ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 8 313,24 Punkten aus dem Handel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,197 Prozent fester bei 8 344,25 Punkten, nach 8 327,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 358,23 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 277,96 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,222 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 8 362,09 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 8 156,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 028,90 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 996,59 Punkte.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 753 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,74 1,20% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 517,50 -1,47% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,42 4,55% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,55 -1,46% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 311,74 -0,35%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

