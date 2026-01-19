Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Blick
|
19.01.2026 09:29:45
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot
Am Montag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 1,44 Prozent auf 8 139,96 Punkte nach unten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,501 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 1,62 Prozent leichter bei 8 125,51 Punkten, nach 8 258,94 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 114,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 139,96 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 151,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 174,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 7 709,75 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,674 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 113,34 Zählern verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 31 194 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 300,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Paris: CAC 40 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
16.01.26
|Schwacher Handel in Paris: So steht der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gute Stimmung in Paris: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im CAC 40 (finanzen.at)
|
15.01.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.01.26
|Opel legt Comeback des Manta auf Eis (dpa-AFX)