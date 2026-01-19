Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Paris am ersten Tag der Woche.

Am Montag geht es im CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 1,44 Prozent auf 8 139,96 Punkte nach unten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,501 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 1,62 Prozent leichter bei 8 125,51 Punkten, nach 8 258,94 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 114,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 139,96 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 151,38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der CAC 40 bei 8 174,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Stand von 7 709,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,674 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 8 113,34 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 31 194 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 300,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Im CAC 40 hat die Worldline SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

