Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Fokus
|
23.02.2026 09:29:58
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer
Am Montag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,27 Prozent leichter bei 8 492,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,551 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der CAC 40 0,225 Prozent schwächer bei 8 496,34 Punkten, nach 8 515,49 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 485,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 499,47 Punkten.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 23.01.2026, einen Wert von 8 143,05 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 7 982,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 154,51 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,62 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 529,00 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 44 587 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 275,348 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der CAC 40-Werte
2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 8,58 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
