SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|Index-Performance im Blick
|
15.07.2026 12:27:09
Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag
Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,10 Prozent auf 8 358,61 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 8 367,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 366,85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 377,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 320,13 Zählern.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,626 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 8 384,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 274,57 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 766,21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 88 609 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,591 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus
Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 3,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
15.07.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 stärker (finanzen.at)
|
15.07.26