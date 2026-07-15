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WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807

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Index-Performance im Blick 15.07.2026 12:27:09

Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag

Zurückhaltung in Paris: Das macht der CAC 40 am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Mittwochmittag.

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,10 Prozent auf 8 358,61 Punkte nach unten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,455 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 8 367,05 Punkte an der Kurstafel, nach 8 366,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 377,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 320,13 Zählern.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der CAC 40 bereits um 0,626 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 8 384,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8 274,57 Punkte. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 766,21 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,99 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 88 609 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 242,591 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die SRTeleperformance-Aktie präsentiert mit 3,99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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